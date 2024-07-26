Şarkıcı Elif Buse Doğan Anadolu turu atıyor! İddialı cevap: Beni yakalayamazsınız!

Elif Buse Doğan, iddialı konuştu. Ünlü şarkıcı, "Sizi neden hiç bikinili görmedik?" sorusuna "Beni yakalayamazsınız" diye cevap verdi. Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Son dönemde yoğun bir konser maratonunu girdiğini ifade eden Buse Doğan, yurt içi ve yurt dışı konserlerinin olacağını söyledi. Güzel şarkıcı, "Konser maratonu biraz yorucu geçiyor ama geçtiğimiz yıllara göre daha az. Anadolu'yu geziyoruz. Geçtiğimiz gün Malatya'daydık. Sırada Sivas, Denizli, Kıbrıs, Almanya var. Böyle devam ediyoruz" diye konuştu.

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