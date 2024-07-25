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Bir dönem ayrıldıkları konuşuluyordu! Furkan Korkmaz ve İrem Sak uzun süre sonra ortaya çıktı

Bir dönem ayrıldıkları konuşulan Furkan Korkmaz ve İrem Sak, uzun süre sonra ortaya çıktı. Evlenecekleri konuşulan çift, bu durumu reddetmeyerek tebessüm etti.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 07:01 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:04
Bir dönem ayrıldıkları konuşuluyordu! Furkan Korkmaz ve İrem Sak uzun süre sonra ortaya çıktı

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Basketbolcu Furkan Korkmaz ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan İrem Sak'ın, sevgilisinden ayrıldığı haberleri çıkmıştı.

İrem Sak.İrem Sak.

Yaz başında yolları ayırdıkları konuşulan çift, hayranlarını hüsrana uğratmıştı. Dönem dönem evlilik haberleri çıkan Sak ve Korkmaz çifti, ayrılığı fazla dayanamadı. Amerika'da basketbol hayatını sürdüren Korkmaz, geçtiğiniz günlerde Türkiye'ye geldi.

38 yaşındaki İrem Sak’la 27 yaşındaki Furkan Korkmaz arasında 11 yaş fark bulunuyor.38 yaşındaki İrem Sak’la 27 yaşındaki Furkan Korkmaz arasında 11 yaş fark bulunuyor.

Magazin basını tarafından da birbirlerine çok yakıştırılan Sak ve Korkmaz önceki gün Maslak'ta objektiflere takıldı.

İrem Sak.İrem Sak.

EVLİLİK BİLMECESİ!
Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen sade ve doğal haliyle kendisini görüntüleyen muhabirlere poz veren ünlü çift, yemek yiyerek keyifli anlar yaşadı. Yeni sezon öncesi dinlendiğini ve üzerinde çalıştığı bir proje olduğunu belirten İrem Sak, evlilik soruları karşısında ise gülümsemekle yetindi.

İrem Sak.İrem Sak.

İrem Sak ve Furkan Korkmaz samimi ve mutlu halleri dikkatlerden kaçmazken, çiftin tekrar nikah hazırlıklarına başladığı da konuşuluyor.

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