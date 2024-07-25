Bir dönem ayrıldıkları konuşuluyordu! Furkan Korkmaz ve İrem Sak uzun süre sonra ortaya çıktı

İrem Sak.

EVLİLİK BİLMECESİ!

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen sade ve doğal haliyle kendisini görüntüleyen muhabirlere poz veren ünlü çift, yemek yiyerek keyifli anlar yaşadı. Yeni sezon öncesi dinlendiğini ve üzerinde çalıştığı bir proje olduğunu belirten İrem Sak, evlilik soruları karşısında ise gülümsemekle yetindi.