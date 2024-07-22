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Gülben Ergen sahnede gladyatör kostümü giydi!

Yeni şarkısı 'Nanik'in başarısını sahne performanslarıyla kutlayan Gülben Ergen, önceki akşam Bodrum'da konser verdi. Ergen'in gladyatör temalı sahne kostümü seyirciden tam not aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 06:59
Gülben Ergen sahnede gladyatör kostümü giydi!

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Yeni şarkısı 'Nanik'in başarısını sahne performanslarıyla kutlayan Gülben Ergen, önceki akşam Bodrum'da konser verdi. Ergen'in gladyatör temalı sahne kostümü seyirciden tam not aldı...

Yeni şarkısı 'Nanik' ile konserini açan Gülben Ergen, üzeri metal parçalarla süslü gladyatör kıyafetiyle seyircisinin karşısına çıktı. Her zaman bir gladyatör gibi değer verdikleri için savaşacağı mesajını veren Ergen, bu tarzıyla seyirciden tam puan aldı. Gülben Ergen'i izleyenler arasında oğulları Atlas, Ares, Güney Erdoğan, Oktay Kaynarca ve modacısı Gülşah Saraçoğlu da vardı. Ergen, Emrah'ın '40 Yıl' saygı albümünde söylediği 'Götür Beni Gittiğin Yere' adlı parçayı seslendirdi. Sosyal medyada bu performansı gören Emrah "Esere değerli sanatçı arkadaşım Gülben Ergen yüreğinden bambaşka ve çok içten bir yorum kattı. Alkışlıyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı.

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