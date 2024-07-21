Tuğba Yurt Times Meydanı’nda! Spotify’da güçlü kadın listesine kapak oldu!

Üst üste yayınladığı hit şarkılarla adından sıkça söz ettiren başarılı şarkıcı Tuğba Yurt, yeni şarkısı "Yolun Sonu" ile Spotify'da güçlü kadın müzisyenlerin yer aldığı "EQUAL" listesinin kapak yıldızı oldu. Yaptığı projelerle adından sıkça söz ettiren şarkıcı Tuğba Yurt, dünyanın birçok ülkesinden kadın müzisyenlerinin bulunduğu özel çalma listesinde olması, başarısına başarı kattı. Temmuz ayında New York Times Meydanı'ndaki dijital ekranda olmaya devam eden Yurt, "Dinleyicilerime ve şarkımı seven tüm müzik severlere teşekkür ediyorum" dedi.

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