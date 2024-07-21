Bodrum sahnesinde Sertab rüzgarı! Dinleyenlerine teşekkür etti

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Sertab Erener, yaz turnesine hızlı bir başlangıç yaparak büyük ilgi topladı. Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Erener, kısa bir süre önce yayınladığı "Bi Polar" şarkısıyla programına başladı ve şarkıya ezbere eşlik eden dinleyicilere teşekkür etti. İki saat süren performansında harika enerjisi ve dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatan Erener, konserini büyük alkışlar eşliğinde sonlandırdı.

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