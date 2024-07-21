Harbiye 'Hadise'si! O soruya ''Kendimi çok seviyorum" diye cevap verdi

Hadise, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da ikinci kez sahne aldı. Sahne performansını izlemeye gelenler arasında annesi, ablası ve şimdilerde birlikte aynı film projesinde yer aldığı yakın dostu oyuncu Seda Bakan da vardı. Sevilen şarkıları ile dinleyicilerine Harbiye'de unutulmaz bir gece yaşatan Hadise, ilk yarıda giydiği elbisesiyle göz kamaştırdı. Hadise, şarkılarının arasında "Yeni bir aşk falan mı var senin enerjin çok değişti diye soruyorlar. Bir kadının gülüşü, enerjisi, saç rengi ya da kilo alıp vermesi neden bir erkeğe bağlanıyor sürekli? Ben son 8-9 aydır kendim ile çok mutlu olduğumu görüyorum. Kendimle aşırı huzurlu ve mutluyum. Kendimi çok seviyorum" diyerek aşka kapalı olduğunu ifade etti.

Ünlü şarkıcı Hadise kostümüyle izleyenleri mest etti.

'HEM ÇOK YETENEKLİ HEM DE ÇOK DOĞAL'

Hadise'yi dinlemeye gelen yakın dostu Seda Bakan da vardı. Soruları yanıtlayan oyuncu, "Bugün Hadise izleyeceğiz. Hadise o kadar yetenekli ve doğal ki. Herkes şokta ve herkes diyor ki kızım sen ilk defa yapıyorsun. Nasıl bu kadar iyi olabiliyorsun? Ben de ne yaptığımı bilmiyorum diyor ama muhteşem oynuyor'' dedi.