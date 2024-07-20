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Ünlü şarkıcı Karsu'dan görkemli kına gecesi! Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile yakında nikah masasına oturuyor! İşte kınadan görüntüler...

Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Karsu Dönmez, önceki gün kına gecesi yaptı. Örf ve adetlerine sahip çıkan Dönmez, müstakbel eşinin de bu organizasyonu çok istediğini söyledi.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 07:02 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 07:04
Ünlü şarkıcı Karsu’dan görkemli kına gecesi! Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile yakında nikah masasına oturuyor! İşte kınadan görüntüler...

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Yıllar önce Hatay'dan Hollanda'ya göçen Türk kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ve bir süre önce sevgilisi Mike Schrama ile nişanlanan Karsu Dönmez, önceki gün kına gecesi yaptı.

Kına gecesinden karelerini sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşan Dönmez, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Dönmez, kına gecesi pozlarını şu notla yayınladı: "Yirmi yıl önce annem bana, 'Eğer bir gün evlenirsen, bunu kendin nasıl istiyorsan öyle yapmalısın!' demişti. 'Harika!' dedim. O zaman gerçekten küçük bir düğün istiyordum ve kına gecesi istemiyordum. O anda beni durdurdu ve 'Büyük bir düğün ve kına gecesi yapmak zorundasın' dedi."

"GÜNLERCE YEMEK PİŞİRDİK"
Müstakbel eşin Mike'ın da çok istekli olduğunu söyleyen Dönmez, "Şimdi, yirmi yıl sonra, Mike kına gecesi istedi, bu yüzden kabul ettim. Ama yine de kendi bahçemde yapmayı ve ailemle birlikte kendi yemeklerimizi hazırlamayı istiyordum. Günlerce yemek pişirdik! Börek, Sarmici, Katıklı ekmek, Mezze ve Mike'ın favorisi İtalyan kurabiyeleri... Ama planlanan Kına Gecesi'nden bir hafta önce, hava durumu yağmur ve gök gürültüsü gösteriyordu! Bu yüzden son dakika bir kapalı mekan ayarladık" ifadelerini kullandı.

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