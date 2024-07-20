Ünlü şarkıcı Karsu’dan görkemli kına gecesi! Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile yakında nikah masasına oturuyor! İşte kınadan görüntüler...

Yıllar önce Hatay'dan Hollanda'ya göçen Türk kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ve bir süre önce sevgilisi Mike Schrama ile nişanlanan Karsu Dönmez, önceki gün kına gecesi yaptı.

Dönmez, kına gecesi pozlarını şu notla yayınladı: "Yirmi yıl önce annem bana, 'Eğer bir gün evlenirsen, bunu kendin nasıl istiyorsan öyle yapmalısın!' demişti. 'Harika!' dedim. O zaman gerçekten küçük bir düğün istiyordum ve kına gecesi istemiyordum. O anda beni durdurdu ve 'Büyük bir düğün ve kına gecesi yapmak zorundasın' dedi."