Burak Özçivit ve Fahriye Evcen karavan keyfi yapacak

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve çocukları Karan ve Kerem ile birlikte Bodrum'da tatil yaparken, hobilerine de vakit ayırmayı ihmal etmiyor. Tatil boyunca ailesiyle keyifli anlar yaşayan Özçivit, pickup aracını da karavana dönüştürdü. 39 yaşındaki oyuncu, pick-up'ını karavana çevirerek tatilini daha da ilginç hale getirdi. Karavanıyla ilgilendiği anlarda objektiflere yansıyan Özçivit, karavandaki eşyaları birkaç kişinin yardımıyla Gümüşlük'teki evine indirirken görüntülendi. Beyaz tişört ve renkli bir şort giyen oyuncunun, aile tatili ise uzun bir süre daha devam edecek. Burak Özçivit, tatilde ailesiyle vakit geçirirken, aynı zamanda hobilerine zaman ayırarak çok yönlü bir tatil geçiriyor. Özçivit ailesinin Bodrum'daki bu keyifli anları, hayranları tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

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