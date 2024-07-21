Ata Demirer’in sevdalısı | ’Geldi deli kankam’

Ata Demirer, yeni aldığı 'Sevdalı' isimli teknesiyle tura çıktı. Sosyal medya hesabından 'Geldi deli kankam' notuyla paylaştığı Ebru Alkanat ile dün Bodrum'da görüntülendi. Sabah 7:00'da denize giren komedyen 1 saat yalnız başına yüzdü. 1 saatlik deniz sefası sonrası tekneye, "Ebru" diye bağıran Demirer'e Alkanat'tan karşılık geldi. Suya gelmesini söyleyen Ata Demirer, "Seni uyandırmaya kıyamadım, ben 1 saattir yüzüyorum" dedikten sonra Ebru Alkanat kendisini serin sulara bıraktı. Deniz içerisinde Ebru Alkanat'ın elini tutan Ata Demirer'in bu hali objektiflere böyle yansıdı. Demirer, deniz içerisinde Alkanat'ı beklerken şarkı söyleyip koyu da inletti.

GÜNEŞ DOĞMADAN DENİZE

İkili uzun süre denizin keyfini çıkardı.