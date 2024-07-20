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Kıyafet 'Hadise'si: Her halimle seksiyim!

Son zamanlarda konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerden dolayı eleştirilen Hadise, Harbiye konserinde kırmızı uzun kollu bir tulum tercih etti ve iddialı konuştu: Her halimle seksiyim!

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 07:02
Kıyafet ’Hadise’si: Her halimle seksiyim!

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Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden ünlü şarkıcı Hadise, sık sık sahne tarzıyla gündem oluyordu. Mehmet Dinçerler ile yaptığı evlilikte de kıyafetlerine müdahale edilince boşanma kararı alan ünlü şarkıcı, sahne kostümlerinin açıklığına dair gelen eleştirilerle son konserinde cevap verdi. Harbiye konserinde tercih ettiği kostümle dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başaran Hadise, tüm vücudunu kaplayan dar ve her yeri kapalı bir tulum giydi.

KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ!
En sevilen şarkıları ile dinleyicilerine Harbiye'de unutulmaz bir gece yaşatan Hadise, ilk yarıda giydiği kırmızı elbisesi ile göz kamaştırdı. Kıyafeti hakkında bir ara sahnede hayranları ile sohbet eden şarkıcı, "Kapalıyım ama gayet seksiyim. Demek ki konu açıklık değil de beyinde bitiyor. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Benim seyircilerim arasında kapalısı da var, mini etekle ile geleni de var. Beynimizi düzeltmemiz lazım" cümleleri ile ayakta alkışlandı.

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