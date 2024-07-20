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İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe'nin yıldızları barıştı!

Canlı yayında kavga edip küsen Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses, yılın barışmasını gerçekleştirdi. Yıllar sonra beraber poz veren ikili sosyal medyada gündem oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 07:02
İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe’nin yıldızları barıştı!

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Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in sunduğu bir programa konuk olan Yıldız Tilbe, ünlü türkücünün ağır sözleri yüzünden canlı yayını terk etmişti. Söylenenlere çok bozulan Tilbe, yaşanan bu olaydan sonra Tatlıses'le konuşmadı. Programda yaşananlardan sonra bir araya gelmemeye özen göstermiş iki eski dost birbirleri hakkında sorulan soruları da duymazdan gelmişlerdi. Yıllardır kanlı bıçaklı olan iki ünlü şarkıcı, Bodrum'da bir araya gelerek barıştı. Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses beraber çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyalarında paylaştı. Seneler sonra yan yana gelen ikilinin barışması hayranlarını sevindirdi.

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Tatlıses ve Tilbe'nin samimi pozları sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.

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