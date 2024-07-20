Ajda Pekkan Bodrum’daki ’milyonluk’ villasıyla gündemde!

Bu yıl kariyerinin 60. yılını kutlayan Ajda Pekkan, Bodrum'daki ultra lüks villasıyla gündem oldu. Kazancını gayrimenkule yatırdığı bilinen Pekkan, Bodrum'daki ultra lüks villasını yenilemeye karar verdi. Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, Pekkan lüks villası için 10 kişilik bir ekiple çalışıyor. Süperstar bu süreçte yakın bir arkadaşının otelinde ya da teknesinde kalıyor.

6 ODA 2 SALON

Ajda Pekkan geçtiğimiz yıllarda 4 katlı villasının dekorasyonu için 1.5 milyon TL harcamıştı. Bin 300 metrekare büyüklüğündeki villada 6 oda, 2 salon, havuz ve spa bulunuyor. Pekkan, ilerleyen yaşına rağmen Türkiye'nin en çok kazanan ünlüleri arasında yer alıyor.