PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Sinem Kobal'ın rol alacağı yeni projede partneri belli oldu!

7 yıl aradan sonra ekranlara “Her Şeyin Başı Merkür” filmiyle dönecek olan Sinem Kobal’ın partneri belli oldu. Kobal, yakışıklı oyuncu Alp Navruz ile başrolü paylaşacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 07:01
Sinem Kobal’ın rol alacağı yeni projede partneri belli oldu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturduktan sonra 2020'de Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına alan Sinem Kobal, son dönemde sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal şimdilerde setlere dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

YENİ NESLİN YILDIZI
''Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle anlaşan ünlü ismin partnerinin kim olacağı merak konusuydu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kobal'a senaryosunu Ayşe Balıbey'in yazdığı filmde başrolde eşlik edecek erkek oyuncu da belli oldu. Genç kuşağın başarılı yıldızlarından Alp Navruz filmin başrol karakteri Fırat'a hayat verecek.


Kobal, Sormagir Mahallesi'nde yaşayan ve iş arayan gazeteci Elif rolüne hayat verecek. Alp Navruz'un dahil olduğu film, 6 Ağustos'ta sete çıkmayı planlıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Osmanlı Devleti’nden derin izler taşıyor... Restorasyon tamamlandı! Yıldız Sarayı’nın açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Emekliye yeni maaş rehberi: Zam ve fark hesabı nasıl yatırılıyor? e-Devlet’te yazan tutarlar neyi gösteriyor? Neler güncellenecek, ne zaman ödenecek?
Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Metin Akpınar’a ikinci şok! Duygu Nebioğlu’dan bomba açıklama: Bizi yok saymanın bedelini ödeyecek
Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! Yıldız forvet geliyor
İzmir’de ormanlık alanda yangın | Uçak seferlerinde aksama! Tahliyeler başladı
Adidas Bella Hadid’i reklam yüzü yaptı: Terör devleti İsrail çıldırdı! Ünlü markaya özür diletti
ABD’de siyasete bomba gibi düşen iddia: Joe Biden havlu mu atıyor? | Hafta sonu sona erebilir!
Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...
TFF’nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu! Kimlerin istifasını istedi! Başkan Erdoğan’a teşekkür Erdoğan’dan tebrik...
Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede mama lobisi TBMM’de mağdur ailelere saldırdı! AK Parti’den sert tepki: Bunlar hayvansever değil
Joe Biden’a adaylıktan çekil baskısı... ABD basını kaşıyor... Barack Obama topa girdi!
İzmir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik akımı olayında yeni gelişme: 14 şüpheli tutuklandı
Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel’den taraftara Talisca müjdesi! Resmen açıkladı
Başkan Erdoğan suikast girişimine uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü... Seçim mesajı!
SON DAKİKA