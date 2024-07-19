Sinem Kobal’ın rol alacağı yeni projede partneri belli oldu!

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturduktan sonra 2020'de Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına alan Sinem Kobal, son dönemde sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal şimdilerde setlere dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

YENİ NESLİN YILDIZI

''Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle anlaşan ünlü ismin partnerinin kim olacağı merak konusuydu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kobal'a senaryosunu Ayşe Balıbey'in yazdığı filmde başrolde eşlik edecek erkek oyuncu da belli oldu. Genç kuşağın başarılı yıldızlarından Alp Navruz filmin başrol karakteri Fırat'a hayat verecek.



Kobal, Sormagir Mahallesi'nde yaşayan ve iş arayan gazeteci Elif rolüne hayat verecek. Alp Navruz'un dahil olduğu film, 6 Ağustos'ta sete çıkmayı planlıyor.