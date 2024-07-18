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Sürpriz ikili: Tuba Ünsal'ın Hintli iş insanı Shirish Saraf’la aşk yaşadığı ortaya çıktı!

Tuba Ünsal, milyarlarca dolar parayı yöneten Hintli iş insanı Shirish Saraf’la yeni bir aşka yelken açtı. İddiaya göre, bu yaz başı tanışan ikili, şimdilerde Saraf’ın lüks yatında tatil yapıyor.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 06:58 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 06:58
Sürpriz ikili: Tuba Ünsal’ın Hintli iş insanı Shirish Saraf’la aşk yaşadığı ortaya çıktı!

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Türkiye'nin beğenilen isimlerinden ve eski modellerinden biri olan Tuba Ünsal, oyunculuk kariyeri ile de geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı aktrislerin başında geliyor.

Ünlü isim, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde konuşuluyor. Ünsal bu kez de yeni aşkıyla gündeme geldi.

Tuba Ünsal'ın Hindistan'ın en zenginlerinden biri olan Shirish Saraf'la aşk yaşadığı ortaya çıktı. İddiaya göre ikili, yaz aylarının başında tanıştı.

LÜKS HAYAT!
Yatıyla birlikte Bodrum'a gelen 56 yaşındaki Hintli iş insanı, Ünsal'ı görür görmez etkilenmiş... Ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan Ünsal ve Saraf, bir süre sonra yeni bir aşka yelken açmış.

Ünsal ile daha fazla vakit geçirmek isteyen Saraf, tatilini de uzatmış. Ünlü çift, şimdilerde ise Saraf'ın ultra lüks yatı Kalizma'da tatil yapıyormuş. Öte yandan Samena Capital'in kurucusu olan iş insanı Saraf'ın, şirketinin değeri ise 1 milyar Dolar'ın üzerinde gösteriliyor. Saraf, bunun yanı sıra Samera Capital'i kurmadan önce de değeri 6 milyar Dolar'ın üzerinde bulunan bir şirketin kurucu ortağıydı.

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