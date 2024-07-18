Sürpriz ikili: Tuba Ünsal’ın Hintli iş insanı Shirish Saraf’la aşk yaşadığı ortaya çıktı!

Ünsal ile daha fazla vakit geçirmek isteyen Saraf, tatilini de uzatmış. Ünlü çift, şimdilerde ise Saraf'ın ultra lüks yatı Kalizma'da tatil yapıyormuş. Öte yandan Samena Capital'in kurucusu olan iş insanı Saraf'ın, şirketinin değeri ise 1 milyar Dolar'ın üzerinde gösteriliyor. Saraf, bunun yanı sıra Samera Capital'i kurmadan önce de değeri 6 milyar Dolar'ın üzerinde bulunan bir şirketin kurucu ortağıydı.

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