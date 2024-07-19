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Mert Demir'den sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya Rihanna itirafı! "Senden sonrası yalan..."

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen başarılı şarkıcı Mert Demir, Instagram hesabında yaptığı paylaşım sonrası çok konuşuldu. Serenay Sarıkaya'ya olan aşkını itiraf ettiği düşünülen Demir, "Senden sonrası yalan, istemem Rihanna'yı bile..." ifadelerini kullanınca yorumlar gecikmedi.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 07:01 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 07:02
Mert Demir’den sevgilisi Serenay Sarıkaya’ya Rihanna itirafı! Senden sonrası yalan...

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Ne yapsa Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşk bir türlü gerçekçi bulunmayan Mert Demir şu sıralar aşk hayatı dışında neredeyse hiç gündeme gelmiyor desek yeridir.

Sarıkaya'nın Demir'in konserlerinden bir an olsun çıkmadığı, yoğun temposuna rağmen her konseri ilk sıradan izlediği bu ilişki günümüzün en gözde aşklarından biri konumunda yer alıyor.

Sıkça reklam amaçlı ilişki yaşadıkları iddialarıyla eleştirilen çift, bu kez Mert Demir'in sosyal medyada yaptığı paylaşımın altına düştüğü notla dikkat çekti. Sarıkaya'nın aşkını dile getirdiği o paylaşımlara ve yorumlara son derece alışkın olsak da bu sefer hamle Demir'den geldi.

TARZI YİNE GÜNDEM!
Tercih ettiği sıra dışı kıyafetlerle anılan Mert Demir Instagram profilindeki fotoğraflarla sık sık dillere düşüyor. Kısa pantolonunun altına giydiği beyaz çorapları ve üstüne giydiği beyaz atletiyle yeni bir fotoğraf paylaşan isim dayanamayıp aşkını dile getirdi.

Demir, bu görüntüsünün yanında, altına düştüğü 'romantik' sözlerle ayrı olay oldu. Sarıkaya'ya olan aşkını itiraf ettiği düşünülen Demir, "Senden sonrası yalan, istemem Rihanna'yı bile..." ifadelerini kullanınca yorumlar gecikmedi.

Demir'in paylaşımının altına, "Rihanna'nın bundan haberi var mı?" ve "Rihanna: Ben ne alaka?" gibi komik şeyler yazıldı.

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