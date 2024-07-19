Mert Demir'den sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya Rihanna itirafı! "Senden sonrası yalan..."

TARZI YİNE GÜNDEM! Tercih ettiği sıra dışı kıyafetlerle anılan Mert Demir Instagram profilindeki fotoğraflarla sık sık dillere düşüyor. Kısa pantolonunun altına giydiği beyaz çorapları ve üstüne giydiği beyaz atletiyle yeni bir fotoğraf paylaşan isim dayanamayıp aşkını dile getirdi.

Demir, bu görüntüsünün yanında, altına düştüğü 'romantik' sözlerle ayrı olay oldu. Sarıkaya'ya olan aşkını itiraf ettiği düşünülen Demir, "Senden sonrası yalan, istemem Rihanna'yı bile..." ifadelerini kullanınca yorumlar gecikmedi.

Demir'in paylaşımının altına, "Rihanna'nın bundan haberi var mı?" ve "Rihanna: Ben ne alaka?" gibi komik şeyler yazıldı.