Bade İşçil’den cesur erkek çağrısı! 2016’dan beri gönlü boş olan güzel oyuncu böyle seslendi: Sarı sayfalara ilan mı vereyim?

Gönlüne göre kimseyi bulamadığından bahseden ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde, "Yok ki birisi arkadaşlar. Öyle olsun hadi deyince de olmuyor. Sarı sayfalara ilan mı vereyim?" demişti. Önceki gün görüntülenen Bade İşçil, hayatında kimsenin olmamasıyla ilgili, "Hâlâ benden daha cesur bir erkekle tanışmayı bekliyorum" açıklamasını yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN