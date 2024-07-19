Büyüdüğü mahallede klip çekti! Oryantal Didem, Yıldız Tilbe’nin yazdığı şarkıyla...

Didem Kınalı, Yıldız Tilbe'nin yeni kaleme aldığı 9/8'lik adlı şarkıya büyüdüğü yer olan Kuştepe'de klip çekti. Klip çekimi sorularını yanıtlayan Kınalı "Şarkı ve klip için çok heyecanlıyım. Herkes o kadar cana yakın ki evlerini açtılar bizler için... Aslında roman mahallesinde klip çekmemin bir diğer nedeni ise buraların denildiği gibi tehlikeli yerler olmadığı, roman halkının müziği ve ritmi sevdiğini göstermek. Bu tabuyu yıkmak için buradayım" dedi.



Basın mensuplarının "Oryantal mesleğinizden şarkıcılığa geçiş sürecinde neler yaşadınız? Size köstek olanlar da oldu mu?" sorusuna Kınalı, "Oryantalden sonra şarkıcılığa geçince de tabii ki birçok kişi köstek oldu. Sanat camiasından arkadaşlarım bile köstek oldular bana. Hepsi arkamdan kuyumu kazdı" ifadelerini kullandı.