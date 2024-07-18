Fatih Terim’in kızı Buse Terim’den boşanma sonrası ’Yeniden doğdum’ mesajı!

Ünlü teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile evlenmişti. Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016'da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018 yılında kucaklarına almıştı. Evlilikleri örnek gösterilen ünlü çift, geçtiğimiz aylarda 10 yıl sonra tek celsede boşanmıştı. Boşanmanın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Buse Terim son olarak sosyal medyada takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Bir kişi Terim'e "Özel hayatınızı herkes merak ediyor" diye sordu.

"İYİYİM VE ÇOK MUTLUYUM"

Buse Terim bu soruyu yanıtsız bırakmadı ve "İyiyim. İyi olmamam için de bir sebep yok. En önemlisi sağlığım yerinde, çocuklarım dostlarım, ailem yanımda. Bir süreçten geçtim ve hayata yeniden başladım. Unuttuğum şeyleri yeniden yapmaya başladım, yapmadığım veya keşfetmeyip ertelediğim şeyleri yapıyorum. En önemlisi artık daha çok ben demeyi öğrendiğim bir dönemdeyim. Kendimi yeniden keşfediyorum da diyebiliriz. İçimde unuttuğum enerjimi, hayat ışığımı yeniden kazandım. Bu yüzden de iyiyim ve mutluyum' ifadelerini kullandı.