Bomba aşk! Bu birliktelik çok konuşulacak: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi

SAMİMİYET İLERLEDİ Gezmeyi ve sosyal olmayı seven Barış Alper Yılmaz , önceki gün soluğu Bodrum'da bir otelde aldı. İddiaya göre burada Şeyma Subaşı ile karşılaşan Yılmaz, sosyetik güzelle derin sohbete daldı.

Saatler ilerledikçe oldukça samimi olan Yılmaz ve Subaşı gece sonunda, başka bir mekana giderek sabahın ilk ışıklarına kadar eğelendi. Bu olay sonrasında çevredekiler, Barış Alper Yılmaz ve Şeyma Subaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı konusunda hemfikir oldu.

Evren ABDULLAHOĞLU