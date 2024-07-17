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Wimbledon çıkarması! Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti tenis turnuvasına gitti: Bilet fiyatı dudak uçuklattı

Hakan Sabancı, Hande Erçel için kesenin ağzını açmaya devam ediyor. Wimbledon finalini tribünden takip eden çift, fiyatı 15-20 bin sterlin arasında değişen koltuklarda oturdu.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 07:02 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 07:03
Wimbledon çıkarması! Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti tenis turnuvasına gitti: Bilet fiyatı dudak uçuklattı

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Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı, İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılmıştı.

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Djokovic - Alcaraz maçını tribünden izleyen ünlü çiftin turnuva paylaşımları büyük ilgi görmüştü.

Wimbledon için mini buz mavisi bir elbise tercih eden Hande Erçel, stiliyle tam not aldı.

Ünlü oyuncu, sevgilisiyle tribünde çektiği selfieyi, "Wimbledon" notuyla de takipçilerinin beğenisine sundu.

Öte yandan çift, bu final maçı için hatrı sayılır parayı da cebinden çıkardı. Ünlü çiftin oturduğu yerin fiyatının ise 15-20 bin Sterlin (857 bin TL) olduğu öğrenildi.

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