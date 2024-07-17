Wimbledon çıkarması! Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti tenis turnuvasına gitti: Bilet fiyatı dudak uçuklattı

Öte yandan çift, bu final maçı için hatrı sayılır parayı da cebinden çıkardı. Ünlü çiftin oturduğu yerin fiyatının ise 15-20 bin Sterlin (857 bin TL) olduğu öğrenildi.

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