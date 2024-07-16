Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin boşanacağı konuşuluyordu! Kötü günler geride kaldı

Yaşadıkları olumsuzlukları arkalarında bırakan çift, Semih Kaya ve Yasemin Kaya'nın Gündoğan'daki evinin iskelesinde objektiflere yansıdı. Soral ve Baş, arkadaşlarıyla iskelede uzun süre sohbet etti.

Soral, eşi ve arkadaşlarının aksine gün boyunca şezlongda güneşlenmeyi tercih etti. Beyaz bir eteğin üzerine siyah bikini üstü giymeyi tercih ettiği görülen Bensu Soral, bir ara sıcaktan bunalınca duşta saçlarını yıkayarak serinledi. Baş çiftinin mutlu halleri de dikkatlerden kaçmadı. (Evren ABDULLAHOĞLU)