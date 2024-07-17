’Sağın’ sultan bile duydu! Simge, İcardi için tüm tuşlara basıyor | Bu defa da sahnede...

Wanda Nara daha önce defalarca ayrılıp barıştığı Galatasaray'ın yıldızı İcardi'yi geçtiğimiz günlerde terk etmişti. Tüm bu olanlardan sonra Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin antrenmandaki üzgün halleri de gözlerden kaçmamıştı. Tüm bu yaşananların ardından ortaya çıkan Simge ise, adeta kargaşayı kendine çevirmeye çalışmıştı. İcardi'nin "Aşkın Olayım" şarkısını parlattığı Simge, Wanda Nara'nın ayrılık sözlerinin ardından, "Şimdi değilse ne zaman?" diye paylaşım yapmıştı.

"TÜM TUŞLARA BASIYOR"

Simge Sağın, yine hız kesmedi. Geçtiğimiz gün bir mekanda sahne alan Sağın, İcardi'ye mesaj yollamaya devam etti. Sahne aldığı sırada "Aşkın Olayım" şarkısını seslendiren ünlü şarkıcı, Icardi'nin gol sevinci hareketini yaparak ünlü futbolcuya bir gönderme yaptı. Ünlü ismin görüntülerine, "Simge tüm tuşlara basıyor", "Simge, Wanda'dan daha güzel", "Simge hedef odaklı", "Olacak bu iş, ha gayret Simge!" ve "Şarkıyı çok içten söylemiş, aşık galiba" şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.



İCARDİ GÖNDERMELERİ HIZ KESMİYOR!

Simge geçenlerde, "Bana 'yenge' diyorlar, abartıyorlar. Aile kurumuna saygım var" demişti. Nara ise evliliğinin üçüncü kişilerden dolayı bitmediğini söylemişti.