Aşkla barış’tı! Şeyma Subaşı bu sefer de Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ile görüntülendi!

Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz, Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla herkesin beğenisini toplamıştı. 24 yaşındaki yıldız futbolcunun yeşil sahalardaki başarısı sosyal medyaya taşınmıştı. Birçok güzel fenomen, Yılmaz'ı takip etmeye başlamış ve tanışmak için mesajlar yağdırmıştı. Güzelleri peşinden koşturan Yılmaz, Almanya'daki turnuvadan döner dönmez soluğu Bodrum'da aldı. Sezonun yorgunluğunu atan ünlü futbolcu, yakın arkadaşlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkardı.

SAMİMİYET İLERLEDİ

Gezmeyi ve sosyal olmayı seven Barış Alper Yılmaz, önceki gün soluğu Bodrum'da bir otelde aldı. İddiaya göre burada Şeyma Subaşı ile karşılaşan Yılmaz, sosyetik güzelle derin sohbete daldı. Saatler ilerledikçe oldukça samimi olan Yılmaz ve Subaşı gece sonunda, başka bir mekana giderek sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Bu olay sonrasında çevredekiler, Barış Alper Yılmaz ve Şeyma Subaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı konusunda hemfikir oldu.

Evren ABDULLAHOĞLU