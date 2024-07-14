Sinem Kobal setlere dönüyor! 7 yıllık özlem bitti

Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra iki kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal, dizi ve filmlere ara vermişti. Bütün vaktini kızlarına ayıran Kobal, bir filmle setlere dönüyor. Güzel oyuncu, 7 yıllık aranın ardından film projesine imza attı. Kobal, "Her Şeyin Başı Merkür" isimli filmde rol alacak. Film, savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan Elif'in hikayesini anlatan Ayşe Balıbey'in astrolojik komedi türündeki "Her Şeyin Başı Merkür" adlı kitabından yola çıkılarak çekilecek. Kobal'ın partneri için de görüşmeler devam ediyor.

Kobal, bir süredir ekranlara dönmenin hayalini kuruyordu. Güzel oyuncunun bu haberine hayranları da çok sevindi.