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Ortalık karıştı: Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve eşi Okan Kurt denizde tartıştı!

Ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, Esra Balamir ve arkadaşlarıyla birlikte Çiftlikköy'de bir beachte görüntülendi. Kurt ve Akalın çiftinin denizde hararetli bir konuşması dikkatlerden kaçmadı. İkili anlaşamayınca birbirinden uzaklaştı.

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 07:02 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 07:04
Ortalık karıştı: Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve eşi Okan Kurt denizde tartıştı!

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Çeşme'de tatilde olan Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, Esra Balamir ve arkadaşlarıyla birlikte Çiftlikköy'de bir beachte görüntülendi.

Fit vücuduyla spor yaptığı belli olan Kurt'un aksine Akalın'ın biraz kilo aldığı ve acilen forma girmesi gerektiği çok belli oluyordu.

İlk önce arkadaşıyla birlikte suya girip sohbet eden Balamir'in ardından dakikalar sonra gelen Kurt ve Akalın çiftinin hararetli bir konuşma yaptığı ve biraz gergin olduğu dikkatlerden kaçmadı.

GRUPTAN AYRILDI!
El kol işaretleriyle bir şeyler anlatan Kurt'un, eşiyle arasında mesafe olması ve Akalın arkadaşlarıyla konuşurken de eşinin ilgisizliği göze çarpan diğer ayrıntılardı.

Bir ara ortamdan sıkılan Akalın, sea scooter ile kısa bir gezinti yaparak kafasını dağıtmaya çalıştı. Bir süre sonra Kurt da gruptan ayrılıp önden giderek mekana geri döndü. Çok geçmeden Akalın da tek başına yürüyüp şezlonga döndü.

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