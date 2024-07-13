Ortalık karıştı: Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve eşi Okan Kurt denizde tartıştı!

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Çeşme'de tatilde olan Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, Esra Balamir ve arkadaşlarıyla birlikte Çiftlikköy'de bir beachte görüntülendi.

Fit vücuduyla spor yaptığı belli olan Kurt'un aksine Akalın'ın biraz kilo aldığı ve acilen forma girmesi gerektiği çok belli oluyordu.