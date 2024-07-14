Ece Sükan kolunda servet taşıyor! Lüks saatinin fiyatı dudak uçuklattı

LÜKSÜ SEVİYOR!

Saat koleksiyonu olan ünlü oyuncu, rol aldığı reklamlardan kazandığı paranın büyük bir kısmını lüks marka saatlere harcıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir paylaşım yapan Sükan'ın kolundaki saat dikkat çekti.

Dünyaca ünlü Rolex marka saat takan Sükan, kolunda adeta bir servet taşıyor. Rolex'in Submariner model saatiyle havasını atan Sükan, bu sarı altın ve siyah kadrana sahip olan saat için 350 bin Euro yani yaklaşık 1 milyon 250 bin TL ödedi.