PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Ece Sükan kolunda servet taşıyor! Lüks saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Ece Sükan, zevklerine de para harcamaktan çekinmiyor. Sükan, geçtiğimiz gün 350 bin Euro yani yaklaşık 1 milyon 250 bin TL’lik saatiyle havasını attı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 07:00 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 07:00
Ece Sükan kolunda servet taşıyor! Lüks saatinin fiyatı dudak uçuklattı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Moda dünyasının parlayan yıldızı stil ikonu Ece Sükan, kazancının bir kısmını gayrimenkule, bir kısmını kıyafete bir kısmını ise pahalı zevklerine yatırıyor.

Rol aldığı diziler, reklam filmleri ve TV programları derken hatrı sayılır bir para kazanan Sükan, hemcinslerinin de yakından takip ettiği bir isim olarak göze çarpıyor.

Dünyaca ünlü lüks markaların trendlerini takip eden ve giyim kuşamına daima dikkat eden Sükan'ın bir diğer takıntısı da aksesuarlar...

LÜKSÜ SEVİYOR!
Saat koleksiyonu olan ünlü oyuncu, rol aldığı reklamlardan kazandığı paranın büyük bir kısmını lüks marka saatlere harcıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir paylaşım yapan Sükan'ın kolundaki saat dikkat çekti.

Dünyaca ünlü Rolex marka saat takan Sükan, kolunda adeta bir servet taşıyor. Rolex'in Submariner model saatiyle havasını atan Sükan, bu sarı altın ve siyah kadrana sahip olan saat için 350 bin Euro yani yaklaşık 1 milyon 250 bin TL ödedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD Başkan adayı Donald Trump’a silahlı saldırı! Kanlar içinde kaldı: Sağlık durumu nasıl? Saldırgan etkisiz hale getirildi
Milyonlara maaş rehberi: Emekli aylıkları nasıl hesaplanıyor? Refah payı nedir? Seyyanen ödeme nedir? İşte tüm cevaplar...
Başkan Erdoğan’ın tarihi normalleşme çağrısına Suriye’den olumlu adım! Dikkat çeken 2011 vurgusu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de önemli açıklamalarda bulundu: Darbe girişiminin 8. yılında Türkiye’de ne değişti?
Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Dursun Özbek kendi duyurmuştu
Başkan Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
Milli iradenin sesi olan A Haber, 15 Temmuz’da neden hedef alındı! Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? İşte ihanet ve diriliş gecesinde yaşananlar...
İzmir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızlarına veto! Taraftarlar şoke olacak
Ece Sükan kolunda servet taşıyor! Lüks saatinin fiyatı dudak uçuklattı
Başkan Erdoğan’dan Kurmay Subay Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalar: Çok yakında kilidi kapatıyoruz
15 Temmuz gecesi Turkuvaz Medya tüm gücüyle sahadaydı! Dünya FETÖ’ye karşı şanlı direnişi A Haber ekranlarından takip etti
İsrail’den Gazze’de bir katliam daha! Güvenli olduğunu iddia ettikleri bölgeye alçak saldırı: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü
MSB görüntüleri yayınladı: PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki mühimmat deposuna dönüştürdüğü yerler imha edildi 11 terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA