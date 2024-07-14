Simge Sağın, Icardi ve Nara ayrılığı sonrası harekete geçti: Şimdi değilse ne zaman?

Wanda Nara daha önce defalarca ayrılıp barıştığı Galatasaray'ın yıldızı İcardi'yi terk etti. Evliliğin bitmesine üçüncü kişilerin neden olmadığını özellikle belirten Nara, şunları söylemişti: "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro'yla aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken binlerce kez daha denemek de hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, o çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız devam etme sırası... Suçlu veya üçüncü kişi yok. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla..."

"BANA 'YENGE' DİYORLAR"

Tüm bu olanlardan sonra Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin antrenmandaki üzgün halleri de gözlerden kaçmadı. Avusturya kampında hayli üzgün görüntülenen İcardi'nin parmağında hala alyansının olması ise dikkat çekmişti. Tüm bu yaşananların ardından ortaya çıkan Simge ise, adeta kargaşayı kendine çevirmeye çalıştı. İcardi'nin "Aşkın Olayım" şarkısını parlattığı Simge, Wanda Nara'nın ayrılık sözlerinin ardından, "Şimdi değilse ne zaman?" diye paylaşım yaptı. Halbuki Simge geçenlerde, "Bana 'yenge' diyorlar, abartıyorlar. Aile kurumuna saygım var" demişti.



İCARDİ'YE ÖVGÜLER YAĞDIRIYOR!

Güzel popçu, önceki yıl İcardi ile bir araya gelmişti. Simge Sağın, "Yakışıklı şarkısı söylenecekse İcardi'ye söylenmeli... Gördüğüm en yakışıklı futbolcu" diyerek ünlü futbolcuya hayranlığını dile getirdi.