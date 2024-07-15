SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Sosyetenin güzeli Süreyya Yalçın Baran kolları sıvadı: Bodrum'da barınak yaptırıyor!

Gözde sosyete Süreyya Yalçın Baran sokak hayvanları ile ilgili gündemin artmasının ardından Bodrum'da bir barınak yaptırarak sokak hayvanlarına burada ev sahipliği yapacak.

UFUK ÖZCAN UFUK ÖZCAN takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 06:59 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 06:59
Sosyetenin güzeli Süreyya Yalçın Baran kolları sıvadı: Bodrum’da barınak yaptırıyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sosyetenin en gözde isimlerinden Süreyya Yalçın Baran ve eşi Ozan Baran, 6 ay Miami'de, 6 ay Bodrum'da yaşıyor. 1 Haziran'da Bodrum'daki evine yerleşen sosyetik güzel, duyduğuma göre Bodrum'da bir barınak inşa ettiriyormuş. Hayvanlara olan düşkünlüğü ile bilinen Süreyya Yalçın'ın Bodrum'daki villasında 8 köpeği bulunuyor. Son günlerde sokak hayvanları ile ilgili gündemin artmasından sonra Süreyya Yalçın da harekete geçmiş ve Bodrum'da bir barınak yaptırarak sokak hayvanlarına burada ev sahipliği yapacakmış. Eşinin de desteğini alan sosyetik güzel, maddi ve manevi hiç bir şeyden kaçmıyormuş. Ben Ozan Baran ve eşi Süreyya Yalçın'a helal olsun diyorum...

BODRUM'DA 5 SANATÇI SAHNE ALAMADI

Herkes bir enflasyona sığınmış gitmiş. Marketler fahiş fiyatlar koyarak satışlar yapmaya başlamış; bir markette aynı diş macunu 79 liraya satılırken diğer markette aynı ürün 279 liraya satılıyor. Yani enflasyonu yaratan biraz da bu kelimeden faydalanan oluyor. Aynı durum sanatçılar için de geçerli. Mekanlar sanatçı çıkartmak istiyor. Ama fiyatlar yüzünden sanatçı çıkartamıyor. Çıkartmak isteyen de sahne açamıyor. Geçtiğimiz hafta 5 kafa sanatçı Bodrum'da sahnesi olmasına rağmen konserleri iptal oldu. Neden mi? Müşteri gelmediği için! Bir sanatçının aldığı ücret haricinde sahne aldığı gün (hafta içi mi, hafta sonu mu?) konsere gidecek ekip sayısı, konaklama masrafı, ulaşım masrafı, vergiler, ses sahne ve ışık sistem masrafları ve bunun gibi birçok gideri mekanlar karşılaşıyor. Yani sanatçıya ödediğinin haricinde bu giderleri de müşteriye yansıtınca olanlar oluyor. Daha sezon ortası olmasına rağmen Bodrum'da 2 mekan kapandı diyebilirim. Daha da mekanlar bir bir kapanacağa benziyor. Ben buradan sanatçılara sesleniyorum. 1 milyon ve 2 milyon kazanmak yerine ücretlerinizi düşürürseniz hem konseriniz iptal olmaz hem de hayranlarınız sizi dinlemeye gelir. Yani mekan da kazanır sizler de....

İKİ HAFTADA DÜNYA TURU YAPTI...

Oyuncu ve yapımcı Tolgahan Sayışman, ailesiyle birlikte kiraladıkları ultra lüks yat ile Bodrum'da tatil yapmıştı. Daha sonra Antalya'ya geçip tatillerini burada devam etmişlerdi. Ailesini Bodrum'da bırakan Tolgahan Sayışman, işleri nedeniyle 2 haftadır ülke ülke geziyormuş. Türkiye'den İngiltere'ye giden usta oyuncu daha sonra Irak'a geçmiş arkasından da İtalya'ya gitmişti. Yani anlayacağınız iki haftada 13.400 km yol gitmiş Tolgahan Sayışman... Birçok yerde ülkede yatırım yapan usta oyuncu, Türkiye'ye geldikten sonra hem yapımcısı olduğu hem de başrolünü oynadığı Arjen 2'nin çekimlerine başlayacakmış...

İSTANBUL'U YAŞATAN BALIKÇI
Geçmişten günümüze ulaşan çok nadir mekanlar arasına adını yazdıran bir balıkçıdan bahsetmek istiyorum. 1995 yılından itibaren hizmet veren Kuruçeşme Park Fora'dan. Mekanın başında piyasanın deneyimli isimlerinden Bahtiyar Kılıç var. Açıldığı günden itibaren ise Musa Değirmenci mekanın şefliğini yapıyor. İstanbul'u anlatan bir fotoğraf karesi ver deseniz; Park Fora'nın fotoğrafını veririm. Kuruçeşme'de ağaçların arasından yürüyerek, denizin sıfır noktasında oturduğunuzu düşünün. Akşam ise güneşin batışı ile birlikte Boğaz köprüsünün ışıklarını izlediğinizi hayal edin. Hepsini barındıran bir mekan. İstanbul'un en iyi terası burada diyebilirim.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Milli iradenin TAKVİM’i! Manşet manşet 15 Temmuz demokrasi destanı: Bölünmedik birleştik korkmadık devleştik
MOSSAD 2014’te ne dedi FETÖ 2 yıl sonra ne yaptı? Arz-ı Mev’ud’a parke taşı 15 Temmuz ihaneti: Hedef Anadolu amaç ’teröristan’ araç PKK
Astaş Holding
EMEKLİYE ZAM TAKVİMİ | Ödemeler 17 Temmuz’da başlıyor! Emekliler zamlı maaşları ne zaman alacak?
En karanlık ve uzun gece: 15 Temmuz! Kadını, erkeği, yaşlısı, genci sokaklara aktı! İşte o gece dakika dakika yaşananlar...
Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına darbe girişimi! Ekonomide şanlı direniş: Yatırımlar hız kesmedi! 2016’dan bu yana neler yaşandı?
Nuh Çimento
15 Temmuz 2016’dan 2024’e yargıda Z raporu! 289 davanın tamamı karara bağlandı: FETÖ temizliği ne durumda?
Bir hilal uğruna Ya Rab ne güneşler batıyor! İşte gözyaşlarına boğan hikayeleriyle 15 Temmuz şehitlerimiz...
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor
EURO 2024 şampiyonu İspanyollar! İspanya İngiltere’yi 2-1 yenerek Avrupa’nın en büyüğü oldu
Koza Altın
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster’de hayalindeki mesleği ilk kez açıkladı! Boydan dolayı kaybettim deyip anlattı
İşte Fenerbahçe’nin kamp raporu! Kim nasıl performans gösterdi? İsim isim gidecekler ve kalacaklar...
CHP’li Etimesgut Belediyesi’nin skandal 15 Temmuz kararına millet tokadı
SON DAKİKA