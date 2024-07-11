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Galatasaray ile idmana çıkan Icardi, mutsuz halleriyle dikkat çekti

Mauro Icardi ile ipleri koparmaya hazırlanan Wanda Nara, boşanacaklarını doğularken, Galatasaray ile idmana çıkan Icardi, mutsuz halleriyle dikkat çekti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
Galatasaray ile idmana çıkan Icardi, mutsuz halleriyle dikkat çekti

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Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından sık sık söz ettiren bir isim... Ünlü isim geçtiğimiz gün Instagram'dan eşi Icardi'yi takipten çıkarmıştı. Icardi ise Nara'yı takip etmeyi sürdürmüştü. Daha sonra ise Nara'nın, Icardi'ye boşanma davası açtığı öne sürülmüştü. Arjantin basınında yer alan haberlerde ise ikilinin ayrılığın eşiğinde olduğu vurgulanmıştı. Arjantin basınına açıklama yapan Laura Ubfal, "Wanda'nın bu kararı uzun zamandır vermek istediğini" söylemişti.

DURGUN ICARDI!
Çok konuşulan ayrılık iddialarının ardından, Wanda Nara'dan ilk açıklama geldi. America TV'ye konuşan Nara, "Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim, ama olmadı. Herkes konuşsun. Hiç konuşmadığım şeyleri en sona sakladım" ifadelerini kullandı. Haberlerin ardından antrenmanda görüntülenen Icardi'nin durgun hali dikkatlerden kaçmadı. Ünlü futbolcunun son pozu sosyal medyada resmen yorum yağmuruna tutuldu.

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