İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikizleri Ayel ve Emir’i denizle tanıştırdı! O anlar objektiflere yansıdı

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerinin dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşamıştı.

Ancak Ayel'in kalbinde meydana gelen sorun hem ünlü çifti, hem de çiftin ailesini oldukça korkutmuştu.