Seda Bakan, galadaki şıklığıyla ortalığı salladı! Derin göğüs ve göbek dekolteli elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Öte yandan 2 çocuk annesi Bakan'ın fiziği de görenlerden tam not aldı. Oyuncu için "Çok yakışmış" ve "Manken gibi olduğu için güzel olmuş" yorumları yapıldı.

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