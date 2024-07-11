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Seda Bakan, galadaki şıklığıyla ortalığı salladı! Derin göğüs ve göbek dekolteli elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Seda Bakan, önceki akşam katıldığı galadaki şıklığıyla göz kamaştırdı. İki çocuk annesi Bakan, dünyaca ünlü bir markaya ait derin göğüs ve göbek dekolteli 80 bin TL’lik elbise tercih etti.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 07:02 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:06
Seda Bakan, galadaki şıklığıyla ortalığı salladı! Derin göğüs ve göbek dekolteli elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

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Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Serkan Altınorak, Rıza kocaoğlu ve Boncuk Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı Zeytin Ağacı, bugün yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı.

Merakla beklenen dizinin önceki akşam yapılan galasında ise şıklık yarışı yaşandı. Dizide deli dolu kişiliğiyle tanınan "Leyla" karakterini oynayan Seda Bakan, galada siyah göğüs, bel ve bacak dekolteli elbise giydi.

TAM NOT ALDI!
Yırtmacındaki çiçek detaylı dikkat çeken Bakan, saçlarını topuz yaptırarak kırmızı ruj tercih etti. "Fenomenler Ne Giymiş" hesabında yer alan bilgiye göre, Bakan'ın dünyaca ünlü bir markaya ait elbisesinin fiyatı 80 bin TL...

Öte yandan 2 çocuk annesi Bakan'ın fiziği de görenlerden tam not aldı. Oyuncu için "Çok yakışmış" ve "Manken gibi olduğu için güzel olmuş" yorumları yapıldı.

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