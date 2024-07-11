Dilan Çıtak ve İbrahim Tatlıses arasında gerilim giderek artıyor! İdo Tatlıses kardeşine sırt çevirdi

Babası İbrahim Tatlıses ile zaman zaman sorunlar yaşayan Dilan Çıtak önceki gün, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı" açıklamasını yapmıştı.

Çıtak'ın, isim vermeden bir kız çocuğu olarak şiddet gördüğünü ve psikolojik tacize uğradığını açıklaması sonrası gözler İbrahim Tatlıses'e çevrildi. İbrahim Tatlıses'in, kızı Dilan Çıtak'ın paylaşımına sessiz kalması dikkat çekti. İdo Tatlıses'in ise kardeşi Dilan Çıtak'ın paylaşımının ardından babasıyla olan fotoğrafını paylaşması manidar bulundu. İkilinin arasındaki gerginlik merak konusu olurken İdo Tatlıses'in babasını desteklediği düşünüldü.