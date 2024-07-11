SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Dilan Çıtak ve İbrahim Tatlıses arasında gerilim giderek artıyor! İdo Tatlıses kardeşine sırt çevirdi

Dilan Çıtak, “Kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı” dedi. Gözlerin çevrildiği babası İbrahim Tatlıses, sessiz kaldı. İdo Tatlıses ise babasıyla fotoğrafı paylaşarak kardeşine sırt çevirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
Dilan Çıtak ve İbrahim Tatlıses arasında gerilim giderek artıyor! İdo Tatlıses kardeşine sırt çevirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Babası İbrahim Tatlıses ile zaman zaman sorunlar yaşayan Dilan Çıtak önceki gün, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı" açıklamasını yapmıştı.

Çıtak'ın, isim vermeden bir kız çocuğu olarak şiddet gördüğünü ve psikolojik tacize uğradığını açıklaması sonrası gözler İbrahim Tatlıses'e çevrildi. İbrahim Tatlıses'in, kızı Dilan Çıtak'ın paylaşımına sessiz kalması dikkat çekti. İdo Tatlıses'in ise kardeşi Dilan Çıtak'ın paylaşımının ardından babasıyla olan fotoğrafını paylaşması manidar bulundu. İkilinin arasındaki gerginlik merak konusu olurken İdo Tatlıses'in babasını desteklediği düşünüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan NATO Zirvesi’nde diplomasi trafiği! Liderlerle sıcak temas
Emekli zammı için 3 formül: Taban aylık ne olacak? Masada neler var? Maaş ödemelerine yetişir mi?
Türk Telekom
Comanchero çetesi hakkında yeni bilgi | Takvim ulaştı! Galatasaray’ın eski topçusu Sneijder gizli ortak çıktı
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Dünya yıldızı imza atmak için maaşından feragat etti geliyor
Başkan Erdoğan’ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi’nde Sonuç Bildirgesi yayınlandı: 2026’da Türkiye’de düzenlenecek
NATO Liderler Zirvesi’ne Edi Rama’nın ayakkabıları damga vurdu!
Dünyanın gözü kulağı NATO Zirvesi’nde! Liderlerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a büyük ilgi
Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon
EMEKLİYE ZAM ZİRVESİ | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Partili kurmaylardan toplantı! SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak?
Polatgiller’in iddianamesinde çarpıcı detaylar! Soğuk cüzdan yöntemiyle kara para aklama I Örgüt lideri Engin Polat, baş lider...
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan ’köşeye sıkışmışlık’ itirafı! Durum gerçekten ciddi diyerek anlattı: Karşımızda Erdoğan engeli var
İşsizlik düşüyor! TÜİK açıkladı: İşte mayıs ayı rakamları! | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler
Kayseri’de terör provokasyonu ortaya çıktı: FETÖ, PKK, Almanya, ABD...
SON DAKİKA