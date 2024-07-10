Hafsanur Sancaktutan’dan aşk hayatı hakkında bomba sözler: Ortalıkta adam kalmadı

Önceki gün bir davete katılan oyuncu, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

''BURAYI SİLİN''

Adı son olarak basketbolcu Mahir Ağva ile anılan oyuncu, gazetecilerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Kimse yok" cevabını verdi. Muhabirin "Neden?" sorusuna sessiz kalamayan oyuncu, "Yok yani, ortalıkta adam kalmadı" cevabını verdi.