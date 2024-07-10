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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak'tan şaşırtan paylaşım: “Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı”

İbrahim Tatlıses’in sonradan ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Babasıyla zaman zaman sorunlar yaşayan Çıtak “Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı” dedi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 07:02
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’tan şaşırtan paylaşım: “Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı”

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İbrahim Tatlıses'in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı şarkıcı Dilan Çıtak zaman zaman babasıyla anılmaktan rahatsız olduğunu söylüyordu. Babasının gölgesinde olmadığını ve kendi ayakları üzerinde durarak müzik kariyerini inşa ettiğini her fırsatta dile getiren Çıtak yine gündemde geldi. Uzun süre küs kaldıktan sonra barışan baba kızın, bir kez daha arasının açıldığı haberi magazin gündeminde yer almıştı. Tatlıses'in, sosyal medya hesabından Çıtak'ı takipten çıkardığı ve kızıyla birlikte olduğu fotoğrafları sildiği iddiaları vardı.

GERÇEK BİLİNMELİ...
Bu olaydan aylar sonra Çıtak bir paylaşım yapınca kafalar karıştı. Çıtak paylaşımında, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli... Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim" dedi. İbrahim Tatlıses'in kızı devamında "Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım" ifadelerini kullandı

"PSİKOLOJİK TACİZİ HERKES GÖRMELİ"
Çıtak, kendi ayakları üzerinde durmak istediğini defalarca kez dile getirmişti.

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