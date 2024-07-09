Aşk istiyor! Simge Sağın’dan dikkat çeken bekarlık sözleri: Kanımıza işledi

Ancak beklediği ilgiyi göremeyince "Bu bekarlık bizim kanımıza mı işledi?" diye espri yaparak dikkatleri üzerine çekti. Aşkın eksikliğinden dem vuran Sağın, "Ülkece bekarız yani! Ne olacak bu iş böyle? O zaman aşıklar için söyleyeceğim." sözleriyle konserine devam etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN