Gelen kötü yorumlar, Saraçoğlu’nun canına tak dedi

Afra Saraçoğlu, sosyal medyada kendisine yapılan kötü yorumlara daha fazla dayanamadı.

Saraçoğlu'nun ajansı güzel oyuncunun nitelikli hakaretler ve iftiralar için harekete geçtiğini duyurdu. Ünlü ismin ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Afra Saraçoğlu ile alakalı son dönemde giderek artan kin ve nefret söylemleri, nitelikli hakaretler ve iftiralar yakından takip edilmektedir. Tespit edilen hesaplar ile alakalı Cumhuriyet Savcılığı'na gerekli müracaatlar yapılmış olup, bu organize kötülük ile alakalı süreçler tarafımızdan titizlikle takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.