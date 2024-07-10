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Bir dizi kırgınlık! Deniz Baysal ''çocuk'' sorusuna bakın ne yanıt verdi

Güzel oyuncu, Senem Aydın’a sektörde yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 07:02
Bir dizi kırgınlık! Deniz Baysal ’’çocuk’’ sorusuna bakın ne yanıt verdi

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Deniz Baysal, 'Senem Aydın'la Hadi Anlat' programına konuk oldu. Oyuncu, "Sektörün seni yorduğunu hissettiğin zamanlar oldu mu?" sorusuna, "Kalbin kırılıyor, bence bütün oyuncu arkadaşlarımda vardır bu düşünce" dedi ve ekledi: "Kariyerimin başında çok zorlandığım zamanlar oldu. Ev kirasını nasıl ödeyeceğim diye... Zor bir yolculuktu ama ne vicdan azabım var ne de pişmanlığım... Yavaş yavaş, tam benim istediğim şekilde oldu.

"ÇOCUK İSTEMİYOR!
Barış Yurtcu ile mutlu evliliklerinden de bahseden Baysal, çocuk istemediklerini söyledi. Oyuncu, "Yalnız kalmamak için çocuk yapıyorsak o sıkıntı bence... Bencilce geliyor. Çocuk düşünmüyoruz" dedi.

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