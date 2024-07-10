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Balkan esintisi! Cedi Osman ve Ebru Şahin'den enerjik performans! Ünlüler akın etti

Goran Bregoviç, sahnesini yine dopdoluydu. Cedi Osman ve eşi Ebru Şahin, bir dakika olsun yerinde durmadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 07:02
Balkan esintisi! Cedi Osman ve Ebru Şahin’den enerjik performans! Ünlüler akın etti

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Balkan Müziği'nin önemli temsilcilerinden olan Goran Bregoviç, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Her zamanki gibi beyaz kostümüyle mikrofon başına geçen Bosnalı sanatçı, sevilen şarkılarını tatilciler için seslendirdi. Bregoviç, gitarı ve yorumuyla kimi zaman eğlenceli kimi zaman da hüzünlü şarkılar seslendirirken, deneyimli orkestrası ve yöresel kostümlü vokalistleri de geceye renk kattı.

ÜNLÜ AKINI!
Balkan ezgilerini dinleyenler arasında ünlü çift Cedi Osman ve Ebru Şahin ile oyuncu çift Barış Falay, Esra Ronabar ve oğulları Mavi Rüzgar da vardı. Konseri keyifle izleyen ünlüler, hareketli çalışmalarda ayağa kalkarak gönlünce dans edip eğlendi. Tempolu parçalarda herkesi coşturan Bregoviç ve ekibi, alanda bulunan dinleyicilere muhteşem bir yaz akşamı yaşattı.

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Barış Falay ve Esra Ronabar, Bregoviç'e böyle eşlik etti.

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