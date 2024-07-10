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Ayrılık çanları çalıyor... Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanıyor mu?

Mauro İcardi ve Wanda Nara ipleri koparıyor. İddiaya göre, İcardi’yi takipten çıkan sosyetik güzel, boşanma davası açmaya hazırlanıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 07:02
Ayrılık çanları çalıyor... Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanıyor mu?

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Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon şampiyonlukta anahtar isimlerden olmuştu. 'Aşkın olayım' şarkısıyla bütünleşen Icardi, sadece futboluyla değil eşi Wanda Nara ile yaşadığı aşk ve paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyordu. Ancak iki isim hakkında gelen son haber herkesi şoke etti. Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara, Icardi'yi Instagram'da takipten çıktı. Arjantinli futbolcunun ise Wanda Nara'yı takibi sürdürdüğü görüldü.

DAVA AÇIYOR!
Arjantin basınında yer alan haberlerde ikilinin ayrılığın eşiğinde olduğu vurgulandı. Öte yandan Arjantinli ünlü gazeteci Laura Ubfal'ın haberine göre ise Wanda Nara, Icardi'den ayrıldı ve boşanma davası açmaya hazırlanıyor. Ubfal'ın haberinde Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld'in sözlerine de yer verildi. Rosenfeld, "Wanda bu kararı uzun zamandır vermek istiyordu" dedi.

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