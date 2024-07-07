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Lucas Torreira ile ilişkisi sona eren Devrim Özkan ilk kez konuştu

Lucas Torreira ile bir dargın bir barışık süren ilişkisi sona eren Devrim ilk kez konuştu: Özkan, “O benim için çok değerli bir insan, ben de onun için öyleyimdir” diyerek eski aşkına övgüler yağdırdı...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:59
Lucas Torreira ile ilişkisi sona eren Devrim Özkan ilk kez konuştu

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Devrim Özkan, önceki gece Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazeteciler ile sohbet eden Özkan, Kerem Bursin ile yer alacağı proje hakkında konuştu. Özkan, "Kerem çok güzel bir hikaye yazmıştı. Benim de okuyunca içinde olmak istediğim bir hikayeydi. Ben de hemen dahil oldum" dedi. Yazın gelmesiyle tatil bölgelerini de dolduran ünlülerimizden birisi olan Özkan, Antalya tatilinden bahsetti. Oyuncu, "Antalya harikaydı. Bayıldım oraya, taşınmak hakkında da fikirlerim oluştu diyebilirim. Belki Allah nasip ederse bir ev bile alabilirim" diyerek gelecek planlarından da bahsetti.

"HİKAYEYİ BİZ BİLİYORUZ"
Geçtiğimiz kış aylarında bir dargın bir barışık olarak Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Özkan, "Ben özel hayatımla çok mutluyum. Her zaman olanı ya da olmayanı söylemeye çalıştım. O benim için çok değerli bir insan, ben de onun için öyleyimdir. İnsan hayatı sonuçta. Ne o zaman söylenenlere takıldık biz, ne de sonrasında söylenenlere. Hikayeyi biz biliyoruz. İkimiz de hayatlarımıza devam eden güzel insanlarız" ifadelerini kullandı.

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