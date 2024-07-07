Ece Seçkin eşi Çağrı Terlemez için kesenin ağzını açtı! Aldığı hediye dudak uçuklattı

Sevilen şarkıları ve kendine has tarzı ile adından sıkça söz ettiren Ece Seçkin zaman zaman özel hayatıyla da gündeme geliyor. Uzun yıllar boyunca pilot Çağrı Terlemez 'le aşk yaşayan ünlü şarkıcı 2018 yılında çılgın bir evlilik teklifi almış, 2021 yılında da evlenmişti.

O günden bu yana ilişkilerini diğer ünlü isimlere kıyasla daha gözden uzak yaşamayı tercih eden çift, şimdilerde birbirlerine aldıkları hediyelerle gündem oldu.