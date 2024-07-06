Bengü eşi Selim Selimoğlu’ndan boşanıyor mu? Konserde gözyaşlarına hakim olamamıştı! Ünlü şarkıcıdan cevap geldi

HAYATIMIN ÖDÜLÜ

Konuyla ilgili ilk kez konuşan güzel şarkıcı, "40 bin kişi hep bir ağızdan şarkımı söylüyor, büyük bir mutluluğun gözyaşlarıydı onlar. Şuna üzüldüm, bir kadının gözyaşları sadece boşanma da ya da bir evlilik bittiğinde mi olmalı? Bir kadın mutluluktan da ağlamalı. Neden millet olarak buna yoruyoruz?" ifadelerini kullandı.