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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme'de aşka geldi! Denizde romantik anlar...

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal ile 2016 yılında Ayvalık'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Çeşme’de aşk tazeledi. Ünlü çift, denizde romantik anlar yaşadı.

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 06:59 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:59
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Çeşme’de aşka geldi! Denizde romantik anlar...

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Yaz aylarında Çeşme'ye demir atan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Çiftlikköy'deki bir beach'te objektiflere takıldı.

Kızları Leyla ve Lalin ile birlikte uzun bir süre Çeşme'de tatil yapacak olan ünlü çift, neredeyse her günü denize girerek değerlendirmeye çalışıyor.

Mayıs ayında 8. evlilik yıl dönümlerini kutlayan ve ilişkileriyle örnek gösterilen İmirzalıoğlu çifti, denizdeki romantik halleriyle mutluluklarını göstermiş oldu.

Suyun içinde bir süre sarılıp öpüşen ikili, sonrasında daha derinlere yüzerek baş başa sohbet etti.

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