Begüm Öner Bodrum'daki fiyatları Yunan adalarıyla karşılaştırdı: "Ciddi bir fark var"

Eşi Ceyhun Fersoy'la beraber Bodrum tatilinden sonra Yunanistan'ın Samos Adası'na gittiklerini söyleyen güzel oyuncu Öner, fiyat farkından dolayı çok üzüldüğünü belirterek "Bodrum'da fiyatlar korkunç. Samos Adası'nda fiyatlar Bodrum'un yarısı kadar. Karides, kalamar, ahtapot yeseniz iki kişi Türkiye'de ne kadara çıkarsınız? 5 bin TL ödersiniz en az... Samos'ta bin beş yüz lira falan, belki bin lira falan. Ciddi bir fiyat farkı var yani" ifadelerini kullandı.