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Begüm Öner Bodrum'daki fiyatları Yunan adalarıyla karşılaştırdı: "Ciddi bir fark var"

Önce Bodrum sonra da Yunanistan’a giden Begüm Öner, fiyatları karşılaştırdı. Öner, “Karides, kalamar, ahtapot yeseniz iki kişi Türkiye’de 5 bin TL ödersiniz. Samos’ta ise bin 500 TL...” diyerek aradaki farkı anlattı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 06:59 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 07:32
Begüm Öner Bodrum’daki fiyatları Yunan adalarıyla karşılaştırdı: Ciddi bir fark var

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Begüm Öner, önceki akşam arkadaşı ile birlikte Bebek'teydi. Birlikte bir kahve içmeye geldiklerini söyleyen Öner, yaz tatilini değerlendirdi.

Eşi Ceyhun Fersoy'la beraber Bodrum tatilinden sonra Yunanistan'ın Samos Adası'na gittiklerini söyleyen güzel oyuncu Öner, fiyat farkından dolayı çok üzüldüğünü belirterek "Bodrum'da fiyatlar korkunç. Samos Adası'nda fiyatlar Bodrum'un yarısı kadar. Karides, kalamar, ahtapot yeseniz iki kişi Türkiye'de ne kadara çıkarsınız? 5 bin TL ödersiniz en az... Samos'ta bin beş yüz lira falan, belki bin lira falan. Ciddi bir fiyat farkı var yani" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da plajların ücretsiz olduğunu da söyleyen oyuncu "Girişte bir fiyat ödemiyorsunuz. Bence bu çok önemli. Şezlong ücreti ödemiyorsunuz. Bizim ülkemizde nereye gitseniz şezlong parası ödemek zorundasınız. Bunlar gerçekten çok üzücü çünkü herkesin tatil yapmaya ihtiyacı var" dedi.

Begüm Öner, artık eşiyle birlikte daha çok yurt dışı tatili yaptıklarını söyledi.

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