Turizmde fiyatlar yüzde 90 arttı! Bodrum’da esnaf suçu sosyal medyaya attı: 100 TL’ye de lahmacun var

YALIKAVAK FİYATIYLA KOS KIYASLANAMAZ

Bodrum Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum'un yoğun bir bayram sezonu geçirdiğini belirterek, "Şu anda 5 yıldızlı otellerimizin dolulukları yüzde 80'lerde ancak 3-4 yıldızlılarda yüzde 60" dedi. Sosyal medyanın bölgeyi olumsuz etkilediğini anlatan Dengiz, "Yerli misafir Yunan adalarında Kos'a gidip fiyat kıyaslaması yapıyor. Oysa Kos uygun fiyatlı bir bölgedir. Bodrum'da da uygun fiyatlı oteller ve restoranlar var. Yalıkavak fiyatıyla Kos kıyaslanamaz. Yalıkavak'ın karşılığı Mykonos'tur. Doğru kıyaslama yapmak lazım. Şu anda Bodrum'da 3 yıldızlı, her şey dahil, gecelik 3 bin TL otellerimiz var" diye konuştu. Otel doluluklarının neden gerilediğine dair değerlendirme yapan Dengiz, şunları anlattı: "Şu anda UEFA Avrupa Ligi ve olimpiyatlar var. Bir de Yunan Adaları'na artan ilgi dolulukları etkiledi. Ancak biz de kampanyalarımızı sürdürüyoruz. Ağustos ikici yarısı ve eylül dolu geçecek."

BODRUM'DA ÇOK LAHMACUN DA TÜKETİLMEZ

Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum'un lahmacunla anılmaya başlandığını belirterek, "Oysa Bodrum'da çok lahmacun da tüketilmez. Burada yanlış algı oluştu, bundan çok rahatsızız. Bodrum'da her bütçeye uygun işletmelerimiz var. Bu algı yüzünden en büyük zararı orta sınıf işletmelerimiz görüyor. O pahalı mekânlar dolu ancak orta sınıf kafe-restoranlar boş kalıyor. Yine 3-4 yıldızlı otellerimiz sıkıntı yaşıyor. Bu sorunun çözümü için yakında bir kampanya yapacağız" dedi. Sabah'ta yer alan habere göre, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez de, Bodrum'da her mekânın önünde fiyat tabelasının asılı olduğunu belirterek, "Fiyatı bile bile sosyal medyada paylaşmak yanlış. Ayrıca biz sıkça denetim yapıyoruz. Yine Ticaret Bakanlığı da sezonda denetimleri artırıyor" şeklinde konuştu.