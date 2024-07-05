SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Turizmde fiyatlar yüzde 90 arttı! Bodrum'da esnaf suçu sosyal medyaya attı: 100 TL'ye de lahmacun var

Yeni sezona hızlı başlayan turizm sektörü, fiyatlarıyla da öne çıktı. Lokanta ve oteller yüzde 90.67 ile yıllık en fazla fiyat artışı yaşanan harcama grupları arasında yerini aldı. 1 gecelik oda fiyatı da yüzde 73 yükseldi. Haziran itibariyle yıllık bazda lokanta ve otellerde yüzde 90.67 artış kaydedildi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan yüksek fişler Bodrum'u vurdu. Otellerin doluluğu yüzde 60'a düştü, mekânlar boş kaldı. Sosyal medyadaki paylaşımlara tepkili olan esnaf, "Her yer pahalı algısı oluşturuyorlar. 100 TL'ye lahmacun, 200 TL'ye 3 çeşit yemek var" diyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 09:28 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 09:28
Turizmde fiyatlar yüzde 90 arttı! Bodrum’da esnaf suçu sosyal medyaya attı: 100 TL’ye de lahmacun var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Turizm yıllık bazda en fazla fiyat artışının yaşandığı sektörler arasında yerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon Haziran'da yüzde 71.60'a gerilerken; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında ana harcama gruplarına göre yıllık en yüksek fiyat artışı eğitim ve konutun ardından lokanta ve otellerde görüldü. Haziran itibariyle yıllık bazda lokanta ve otellerde yüzde 90.67 artış kaydedildi.


23 binden fazla konaklama tesisine ait veriler incelendiğinde Haziran'da Türkiye genelindeki konaklama tesislerinin 1 gecelik oda fiyatının geçen yılın aynı döneminde göre ortalama yüzde 73 arttığı belirlendi.

Oda fiyatları ne kadar yükseldi?
Mersin: % 97
Balıkesir: % 90
Çanakkale: % 85
Türkiye: % 73

EN FAZLA ARTIŞ MERSİN'DE
Verilere göre, Haziran ayında en çok oda fiyatı artışı yaşanan il ise yüzde 97 ile Mersin oldu. Mersin'i yüzde 90'lık artışla Balıkesir, yüzde 85'lik artışla da Çanakkale takip etti. Tatilcilerin yer ve konsept tercihleri de belli oldu.

EN ÇOK ANTALYA'YA BAKTIK
Platformun verilerine göre, tatil planlayanlar en çok Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Balıkesir için tatil aramaları yapıyor.

EN ÇOK BUNGALOV ARAMASI ARTTI
Her şey dahil otel: % 60
Apart otel: % 131
Pansiyon: % 45
Bungalov: 196

Haziran'da bir önceki aya göre her şey dahil otel aramaları yüzde 60, apart oteller yüzde 131, pansiyon aramaları yüzde 45, bungalov aramaları ise yüzde 196 artış gösterdi.

BODRUM'U FİŞLER VURDU
Türkiye'nin en gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum, zor bir yaz sezonu geçiriyor. Yıllar önce ünlü bir ismin motor yatla teknesine sipariş ettiği lahmacun fiyatını sosyal medyada paylaşmasıyla başlayan "Bodrum pahalı" algısı, her geçen yıl artarak büyüdü. Bodrum'un en pahalı mekânlarından ödenen hesapları paylaşmak artık sosyal medyada bir trend halini aldı.

Yıllardır devam eden bu süreç Bodrum'un pahalı olduğu algısını yerleştirirken, özellikle yerli turist bölgeye karşı mesafeli olmaya başladı. En yoğun sezon olan temmuzda Bodrum sokak ve mekânları boş kaldı. Esnaf, sosyal medyada paylaşılan fişlerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

SANKİ EN UFAK MENÜ 3 BİN LİRAYMIŞ GİBİ ALGI VAR
Bodrum'da her bütçeye hitap eden mekânların olduğunu belirten esnaflar, "Bodrum'un en lüks mekânlarına gidip fotoğraf çekiyorlar. Bunu sosyal medyada paylaşmak artık bir statü halini aldı. Ancak Bodrum'da her yer pahalı değil. 300 liraya da karnını doyurursun 3 bin liraya da... Bu bir tercih meselesi. Sanki en ufak menü 3 bin liraymış gibi algı var" diyor.

100 TL'LİK LAHMACUN DA VAR
Bodrum'da en çok öne çıkan restoranların pahalılığı... Evet, ilçenin en popüler bölgesi Yalıkavak'ta fiyatlar özellikle marina çevresinde dudak uçuklatıyor. Ancak Bodrum merkez, Gündoğan, Gümüşlük gibi bölgelerde İstanbul'dan dahi uygun fiyatlı kafe ve restoranlar var. Örneğin Bodrum Kalesi'ne yürüme mesafesinde bir kafe-restoranda lahmacun 100 TL, kıymalı pide 180 TL, tavuk dürüm 160 TL, kola-fanta- ayran ise 50 TL. Yine Bodrum kalesinin arka sokaklarında bir pub bar'da alkollü içecekler 200 TL'den başlıyor. Bodrum Gündoğan'da konuştuğumuz bir restoran sahibi, "İstanbul'da orta halli bir mekânda 300-400 TL olan pizza bizde 250 TL. Sezar salatayı 200 TL'ye satıyoruz. Bize gelen fiyatların neden uygun olduğunu sorguluyor. Çünkü pahalı algısı oluşmuş. Bu durum bizi olumsuz etkiliyor" diyor.

OTOPARKALAR İSTANBUL'DAN DAHA UCUZ
Bodrum'da bir diğer konu da otopark ücretleri. İstanbul'dan daha ucuz otoparkların olması dikkatimizi çekti. Öyle ki İstanbul'da saati 100 TL'nin altında otopark bulmak çok zor iken, Bodrum'da saati 50 ila 75 TL'ye birçok otopark var.

OTELLER BOŞ KALDI
Bölgede otel dolulukları da farklılık gösteriyor. Ağırlıklı Polonyalı, Belçikalı, İngilizlere hizmet veren 5 yıldızlı otel yüzde 80-90 dolu... Daha lüks ve pahalı olan 5 yıldızlı otellerde ise doluluklar yüzde 60'larda. Bu oteller şimdi boş odaları için yüzde 10-20 indirim başlattı. Bodrum'da en büyük sıkıntıyı ise 3-4 yıldızlı oteller yaşıyor. Ağırlıklı yerli turiste çalışan bu otellerin dolulukları yüzde 60. 'Bodrum pahalı' diye düşünen yerli turist, rotayı Didim, Kuşadası, Datça gibi noktalara çevirmiş durumda. Ya da Bodrum tatilini eylüle kaydırmış...

YALIKAVAK FİYATIYLA KOS KIYASLANAMAZ
Bodrum Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum'un yoğun bir bayram sezonu geçirdiğini belirterek, "Şu anda 5 yıldızlı otellerimizin dolulukları yüzde 80'lerde ancak 3-4 yıldızlılarda yüzde 60" dedi. Sosyal medyanın bölgeyi olumsuz etkilediğini anlatan Dengiz, "Yerli misafir Yunan adalarında Kos'a gidip fiyat kıyaslaması yapıyor. Oysa Kos uygun fiyatlı bir bölgedir. Bodrum'da da uygun fiyatlı oteller ve restoranlar var. Yalıkavak fiyatıyla Kos kıyaslanamaz. Yalıkavak'ın karşılığı Mykonos'tur. Doğru kıyaslama yapmak lazım. Şu anda Bodrum'da 3 yıldızlı, her şey dahil, gecelik 3 bin TL otellerimiz var" diye konuştu. Otel doluluklarının neden gerilediğine dair değerlendirme yapan Dengiz, şunları anlattı: "Şu anda UEFA Avrupa Ligi ve olimpiyatlar var. Bir de Yunan Adaları'na artan ilgi dolulukları etkiledi. Ancak biz de kampanyalarımızı sürdürüyoruz. Ağustos ikici yarısı ve eylül dolu geçecek."

BODRUM'DA ÇOK LAHMACUN DA TÜKETİLMEZ
Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum'un lahmacunla anılmaya başlandığını belirterek, "Oysa Bodrum'da çok lahmacun da tüketilmez. Burada yanlış algı oluştu, bundan çok rahatsızız. Bodrum'da her bütçeye uygun işletmelerimiz var. Bu algı yüzünden en büyük zararı orta sınıf işletmelerimiz görüyor. O pahalı mekânlar dolu ancak orta sınıf kafe-restoranlar boş kalıyor. Yine 3-4 yıldızlı otellerimiz sıkıntı yaşıyor. Bu sorunun çözümü için yakında bir kampanya yapacağız" dedi. Sabah'ta yer alan habere göre, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez de, Bodrum'da her mekânın önünde fiyat tabelasının asılı olduğunu belirterek, "Fiyatı bile bile sosyal medyada paylaşmak yanlış. Ayrıca biz sıkça denetim yapıyoruz. Yine Ticaret Bakanlığı da sezonda denetimleri artırıyor" şeklinde konuştu.

50 METRE MESAFEDE 10 KAT FİYAT FARKI OLAN RESTORANLAR VAR
TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, "Biz görgüsüz turistten sıkıldık. Yüksek ücret ödüyorum diyerek hava atıyorlar, esnafa yazık ediyorlar. Burada günübirlik tekne turu 850 TL. Öğlen yemeği bu tura dâhil. Bu fiyat yerliye de yabancıya da aynı. Mesela Bodrum merkezde Michelin yıldızı almış bir restoranda lahmacun 180 TL. Yine Bodrum'un en eski ve ünlü restoranların Nazik Ana'da üç çeşit yemek 200 TL. Su ve çay bedava" dedi. Bodrum'da turizm işletmecisi Kerim Günay da, bölgede fiyat algısının bozulduğunu belirterek, "Bazı yerlerde fiyat uçuk. Bunu gören turist 'Bodrum kazıkçı' diyor. Birbirine 50 metre mesafede 10 kat fiyat farkı olan restoranlar var" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
2 gol atan Merih Demiral işareti çaktı! Sahada kaybedenler masada oyuna yeltendi! Ceza verilebilir
Turizmde fiyatlar yüzde 90 arttı! Bodrum’da esnaf suçu sosyal medyaya attı: 100 TL’ye de lahmacun var
İngiltere ’değişim’ dedi! 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını sona erdiriyor! İşçi Partisi tek başına kazandı
Seçil Erzan’dan mahkemeye 109 sayfalık mektup: Seçil’i görünce gözümüzün önüne dolar geliyor
İran’da cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için oy verme süreci başladı! Hamaney’den çağrı! Kim önde?
Fenerbahçe 20 milyon euroluk forvet transferini bitiriyor! Jose Mourinho’nun golcüsü belli oldu
EMEKLİYE İKİNCİ ZAM | Ek ödemeler değişti! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşları
Yediemin otoparkındaki araçlar için yeni düzenleme tamam! 5 yıl kuralı geldi! 15 bin araç hızla satılacak
MEMURUN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire… | memur enflasyon farkı 2024
Kene ısırırsa ne yapmalıyız? Uzmanı ’ölümcül hastalıklara yol açar’ dedi alınması gereken önlemleri açıkladı
CHP’li Sinem Dedetaş ’sarı site’lik oldu! Borçsuz devraldığı Üsküdar Belediyesi’ndeki milyonluk taşınmazları satışa çıkardı
Galatasaray’da beklenen transfer gerçekleşiyor! Yıldız futbolcu için geliyorlar...
Son dakika: Kayseri’deki sokak provokasyonunda 10 tutuklama! İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama
Bursa’da sağanak hayatı felç etti! Ev, iş yeri, AVM otoparkı ve metroları su bastı... Taşan Nilüfer Çayı’ndan ceset çıktı
EURO 2024’te Türkiye’nin şampiyonluk ihtimali açıklandı! İşte Millilerin yarı final oranı...
SON DAKİKA