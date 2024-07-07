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52 yaşındaki Gülben Ergen güzellik sırrını açıkladı

52 yaşındaki Gülben Ergen yaşını göstermeyen ünlüler arasında yer alıyor. Sosyal medyada Ergen'e en çok sorulan sorulardan biri de güzellik sırrı oluyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:59
52 yaşındaki Gülben Ergen güzellik sırrını açıkladı

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52 yaşındaki Gülben Ergen yaşını göstermeyen ünlüler arasında yer alıyor. Sosyal medyada Ergen'e en çok sorulan sorulardan biri de güzellik sırrı oluyor. Gülben Ergen'in güzellik sırrı gül suyu. Sivilce için lavanta sabunu öneren Ünlü sanatçı, her gün yaptığı bakım ritüelini şöyle anlattı: "Gül suyum ve serumum olmadan günüm geçmiyor. Kil maskemiz ve lavanta suyumuz olmazsa olmazım."

FAYDALARI...
Geleneksel tıbbın da önemli ürünlerinden biri olan gül suyu sivilce ve akne gibi problemlerin de ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Gözenek ve yağları temizleyerek iyi bir nemlendirme için hazırlar. Ayrıca pH dengeleme özelliğiyle iyi bir toniktir. Ciltteki kirlerin giderilmesini sağlar. Göz altında yorgunluk nedeniyle oluşan morlukların geçmesi için gül suyu tercih edilebilir.

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