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Kylie Minogue Bodrum’da

Grammy ödüllü Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu Kylie Minogue, bir otelin kuruluşunun 10’uncu yıl partisinde konser vermek için Bodrum’a geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 07:04
Kylie Minogue Bodrum’da

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Time'ın 2024'te 'dünyanın en etkili insanlarından biri' olarak adlandırdığı Kylie Minogue, Türkiye'ye gelerek sürpriz yaptı. Minogue, önceki gün bir otelin kuruluşunun 10'uncu yıl partisinde konser vermek için geldiği Bodrum'da görüntülendi. 56 yaşındaki şarkıcı, Bodrum'a özel bir uçakla ulaştı. Sportif tarzıyla dikkat çeken Avustralyalı şarkıcının, yeşil renkli bir şapka takıp, kot pantolon ve siyah bir tişört giydiği görüldü. Keyifli halleriyle dikkat çeken Kylie Minogue, Milas Havalimanı'ndan çıkarken etrafa gülücükler saçtı.

ŞOV YAPACAK!
Cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimleri ile birlikte dünya jet sosyetesinden önemli misafirlerin katılacağı davette sahne alacak Kylie Minogue'un canlı performansı ve dans şovu merakla bekleniyor. Dünya jet sosyetesi bu konseri izlemek için özel uçaklarla gelecekler. Aynı zamanda bu durum Türkiye ekonomisine de katkı sağlanması bekleniyor.

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