Aslı Enver'den sorunlarını anlatan liseli takipçisine moral mesajı! "Bu kadar kırılan kalp daha sağlam olur ablacım"

Genç hayranı "Haklısın Aslı abla insan böyle şeylerle büyümeyi anlıyor" deyince Enver bu kez de "Geçer kuzum geçer ablacım bu" şeklinde bir cevap yazdı.

Söz konusu genç kız ardından şu mesajı attı: İnsana asla iyileşmeyecekmiş gibi geliyor böyleyken sanırım. 12. sınıf sınav senemde böyle bir şeyle kafamı meşgul etmenin de pişmanlığını yaşıyorum sanırım.

Enver'in bu mesaja yanıtı da şu oldu: Kuzum bu kadar kırılan kalp iyileşince daha sağlam olur merak etme.