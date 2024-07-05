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Aslı Enver'den sorunlarını anlatan liseli takipçisine moral mesajı! "Bu kadar kırılan kalp daha sağlam olur ablacım"

Aslı Enver, her gece Instagram üzerinden sorunlarını anlatan liseli hayranını yalnız bırakmadı. Genç kızın her mesajına cevap verip onu teselli etmeye çalıştı: Bu kadar kırılan kalp daha sağlam olur ablacığım.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 07:01 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 07:02
Aslı Enver’den sorunlarını anlatan liseli takipçisine moral mesajı! Bu kadar kırılan kalp daha sağlam olur ablacım

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Ünlü oyuncu Aslı Enver, 2 yıl önce Berkin Gökbudak ile evlendi. Kızı Elay'ı dünyaya getirdi.

Kendisini tamamen anneliğe adadığını söyledi. Bir süre dizi ve film projelerine ara verdiğini kaydetti. Ancak ünlü oyuncu hayranlarını ihmal etmedi. Her gece Instagram hesabına mesaj atan liseli genç hayranını teselli etti.

12'inci sınıf öğrencisi genç kız, kötü günler geçirdiği yönünde bir mesaj gönderdi. Enver "İyi olacaksın tatlım merak etme. Daha neler olacak neler" diye yanıt verdi.

Genç hayranı "Haklısın Aslı abla insan böyle şeylerle büyümeyi anlıyor" deyince Enver bu kez de "Geçer kuzum geçer ablacım bu" şeklinde bir cevap yazdı.

Söz konusu genç kız ardından şu mesajı attı: İnsana asla iyileşmeyecekmiş gibi geliyor böyleyken sanırım. 12. sınıf sınav senemde böyle bir şeyle kafamı meşgul etmenin de pişmanlığını yaşıyorum sanırım.

Enver'in bu mesaja yanıtı da şu oldu: Kuzum bu kadar kırılan kalp iyileşince daha sağlam olur merak etme.

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