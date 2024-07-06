Cem Yılmaz’ın aşk teknesi satıldı!

Özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz şimdilerde Bodrum'da tatil sezonunu açmıştı. Son dönemde eski eşi Ahu Yağtu ile arasındaki nafaka krizi gündemde olan Yılmaz şimdi de lüks teknesiyle gündeme geldi. Yılmaz, 2017 yılında satın aldığı Azimut Magellano 66 marka, 20 metre uzunluğundaki yeni oyuncağı için 9 milyon TL (2 milyon 650 bin dolar) ödemişti.

GÜZELLER TEKNESİ

Yılmaz 2017'de aldığı teknesini, önceki 'Samatya' teknesini satarak almıştı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre; son iki yatına da "Samatya" ismini koyan Yılmaz; Ahu Yağtu, Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile tatile çıktığı teknesini sattı. Teknesinin değerinin ise tam tamına 55 milyon TL olduğu ortaya çıktı.