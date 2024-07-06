Bengü’den mutluluk gözyaşları!

Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlenmiş ve iki çocukları dünyayı gelmişti. Bengü, geçtiğimiz yıl verdiği bir konserde ''Ağla Kalbim'' isimli şarkısını söylerken, seyircilerin bu şarkıya hep bir ağızdan eşlik etmesinin ardından gözyaşlarını tutamamıştı. Bu duygusal parçanın Bengü'yü ağlatmasının ardından kulislerde, ''Selimoğlu'yla boşanıyorlar mı?'' sorusu yankılanmaya başlamıştı. Geçtiğimiz gün Kaan Ölker'in programına konuk olan Bengü'den bu yaşananların üzerine dikkat çeken bir açıklama geldi.

HAYATIMIN ÖDÜLÜ

Konuyla ilgili ilk kez konuşan güzel şarkıcı, "40 bin kişi hep bir ağızdan şarkımı söylüyor, büyük bir mutluluğun gözyaşlarıydı onlar. Şuna üzüldüm, bir kadının gözyaşları sadece boşanma da ya da bir evlilik bittiğinde mi olmalı? Bir kadın mutluluktan da ağlamalı. Neden millet olarak buna yoruyoruz?" ifadelerini kullandı. Bengü, eşi Selim Selimoğlu'yla alakalı ise, "Hiç beklemediğim bir anda geldi ve gelişti her şey...Yalnızlığımın ve hayatımın ödülü eşim ve ailem oldu. Allah, kalbime göre verdi gerçekten" dedi.